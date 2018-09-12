BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!
Trafiğe kapalı yol!
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Girne’de kanalizasyon çalışması… Yol 2 hafta trafiğe kapalı olacak
Girne’de Şair Nedim Sokak, kanalizasyon çalışması nedeniyle yarından tibaren 2 hafta trafiğe kapatılacak.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre , “6’ncı Etap Kanalizasyon Projesi” kapsamında Şair Nedim Sokak’ta (Efendi Restoran ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında) yarından itibaren çalışma başlatılıyor.
Güzergâhı kullanacak sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
Etiketler : Girne, kanalizasyon çalışması, trafiğe kapalı yol
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