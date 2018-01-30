BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “Asfalt, Yama ve Kaplama İhalesi” kapsamında Surlariçi’nde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde yarın Buray ve Müftü Hilmi Sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, sabah başlayacak çalışmalar nedeniyle iki sokak da saat 08.00 itibari ile araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği duyuruldu.