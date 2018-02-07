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BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

Trafiğe kapalı yol!

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Güzelyurt Kaymakamlığı, cuma günü gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Yarışı nedeni ile 12.00-16.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Kalkanlı- Güzelyurt çarşı içi ile Güzelyurt- Türkeli- Lefkoşa anayolları, Bostancı (Pizza Vira'dan - askeri inzibatı - Açık Pazar ve çarşı) ve çarşı içinde yollar bisiklet yarışı nedeniyle 4 saat boyunca trafiğe kapalı olacak. 

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