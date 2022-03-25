Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!

Karayolları Dairesi, Lefkoşa-Güzelyurt, Yılmazköy–Çamlıbel ve Ercan Havaalanı Ayr.- Geçitkale anayollarında 28 Mart’a kadar etüt çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Daire tarafından yayımlanan duyuruda, çalışmaların yapılacağı 28 Mart’a kadar, sürücülerin, belirtilen yollarda yürütülecek çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.