Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatine!
Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatine!
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Girne-Lefkoşa Anayolunun, Boğaz Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki mesafede, KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından yarın saat 09:00’dan itibaren çalışma süresince, Lefkoşa gidiş yönünde trafik tek şeritten verilecektir.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
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