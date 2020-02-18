Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatine!

Girne-Lefkoşa Anayolunun, Boğaz Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki mesafede, KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından yarın saat 09:00’dan itibaren çalışma süresince, Lefkoşa gidiş yönünde trafik tek şeritten verilecektir.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.