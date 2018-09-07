BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yarın yol çalışması yapacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde bulunan Devpa Süpermarket önündeki çember ile LTB 50. Yıl Fidanlığı arasında yer alan köprüde sabah saat 08:30’dan saat 13:00’ kadar çalışma yapılacak.

Açıklamada, söz konusu güzergah çalışma sırasında trafiğe kapalı olacağından, sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.