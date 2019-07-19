Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Dikkat!

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kanalizasyon Şubesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nin, çalışmalar nedeniyle yarın ve Pazar kısmi olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, 08:00-17:00 arasında trafikte gidiş ve geliş yönünün belli noktalarında tek şeritten verileceği belirtildi.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.