BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kanalizasyon Şubesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nin, çalışmalar nedeniyle yarın ve Pazar kısmi olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamada, 08:00-17:00 arasında trafikte gidiş ve geliş yönünün belli noktalarında tek şeritten verileceği belirtildi.
Etiketler : LTB, Kanalizasyon Şubesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi, trafiğe kapalı yol
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