BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
Sürücülerin dikkatine!
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019 bugün İskele/Boğaz bölgesinde gerçekleştirilecek.
Dün yapılan prova ve bugün gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle Gazimağusa – Karpaz Anayolu’nun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasında kalan kısmı dün öğle saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.
Tatbikatın sona ermesinin ardından yol bugün saat 18:00’de trafiğe tekrar açılacak.
Ulaşım Yarköy – Turnalar – Ergazi – Kurtuluş güzergahından sağlanıyor.
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