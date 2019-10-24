BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019 bugün İskele/Boğaz bölgesinde gerçekleştirilecek.

Dün yapılan prova ve bugün gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle Gazimağusa – Karpaz Anayolu’nun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasında kalan kısmı dün öğle saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından yol bugün saat 18:00’de trafiğe tekrar açılacak.

Ulaşım Yarköy – Turnalar – Ergazi – Kurtuluş güzergahından sağlanıyor.