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BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Sürücülerin dikkatine!

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019 bugün İskele/Boğaz bölgesinde gerçekleştirilecek.

Dün yapılan prova ve bugün gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle Gazimağusa – Karpaz Anayolu’nun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasında kalan kısmı dün öğle saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından yol bugün saat 18:00’de trafiğe tekrar açılacak.

Ulaşım Yarköy – Turnalar – Ergazi – Kurtuluş güzergahından sağlanıyor.

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