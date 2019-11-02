BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yolda bakım onarım çalışmaları yapılıyor…

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yolun ikinci bir duyuruya kadar, sabah saat 08.30 ile saat 18:00 arasında trafik akışına kapatılı olacak.

Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa Bölünmüş yolundan sağlanıyor.

Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.