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BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Trafiğe kapalı yol!

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Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yolda bakım onarım çalışmaları yapılıyor…

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yolun ikinci bir duyuruya kadar, sabah saat 08.30 ile saat 18:00 arasında trafik akışına kapatılı olacak.

Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa Bölünmüş yolundan sağlanıyor.

Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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