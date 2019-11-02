BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
Trafiğe kapalı yol!
A+A-
Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yolda bakım onarım çalışmaları yapılıyor…
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yolun ikinci bir duyuruya kadar, sabah saat 08.30 ile saat 18:00 arasında trafik akışına kapatılı olacak.
Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa Bölünmüş yolundan sağlanıyor.
Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Etiketler : Yonca Kavşağı, Yeniceköy-Çukurova Kavşağı, trafiğe kapalı yol
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.