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BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Dikkat!

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Girne-Alsancak bölünmüş yol güzergahı üzerinde bulunan Girne kavşağı ile Zeytinlik kavşağında yarından itibaren iki gün süre ile trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Karayolları Müdürü Ahmet Aydın yaptığı yazılı açıklamada, sinyalizasyon bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlanacağını belirterek,  bu yolu kullanacak  sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

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