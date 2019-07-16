Bu yöntem kadın hastalıklarından koruyor!

Pelvik taban kaslarınızı sıkın, kasılmayı beş saniye tutun ve ardından beş saniye rahatlayın. Üst üste dört veya beş kez deneyin. Kasları, bir seferde 10 saniye boyunca kasılmış halde tutmaya çalışın, kasılmalar arasında 10 saniye boyunca gevşetin. En iyi sonuçlar için, sadece pelvik taban kaslarınızı sıkmaya dikkatinizi verin. Karnınızdaki, bacaklarınızdaki veya kalçadaki kasları esnetmemeye dikkat edin. Nefesinizi tutmaktan kaçının. Bunun yerine, egzersizler sırasında özgürce nefes alın. 3 kez tekrarlayın.

Artık pelvik taban kaslarınızı tespit ettiğinize göre, onları kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Kegel egzersizlerini herhangi bir pozisyonda yapmaya başlayabilirsiniz.

Egzersize başlamadan önce pelvik kasınızı bilmelisiniz. Pelvik taban kaslarınızı bulmak için, tuvalete oturun ve idrarınızı yapmaya başlayın. İdrarınızı yaparken göbek deliğinizin altındaki kasları sıkın ve tutmaya çalışın. İdrarınızı durdurduğunuzda hissettiğini kas sizin pelvik kasınızdır.

KEGEL EGZERSİZLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Doğru yapıldığında kegel egzersizi hiçbir şekilde zararlı değildir. Bu egzersizler günlük rutininizin bir parçası olabilir: dişlerinizi fırçalarken, çalışırken, TV izlerken ya da kitap okurken birkaç tekrar yapabilirsiniz.

Ancak idrar akışınızı durdurarak kegel egzersizlerinizi yapmamalısınız. Mesaneyi boşaltırken kegel egzersizleri yapmak, mesanenin tamamıyla boşalmamasına ve böylece idrar yolu enfeksiyonu riskinin artmasına neden olabilir.

Kegel egzersizi yaparken kalça, karın veya belinizde ağrı hissediyorsanız bu egzersizi yanlış yaptığınız anlamına gelmektedir.

KEGEL EGZERSİZLERİ SONUÇLARINI NE ZAMAN GÖSTERİR?

Egzersizleri düzenli olarak uygulayan birçok kadın 4-6 hafta sonra düzenli olarak sonuçları (örneğin idrar kaçırmada azalma gibi) görür. Yenilenmiş, daha iyi ve güçlü pelvik kaslara sahip olduktan sonra uzun bir yolunuz olduğunu ve buna değeceğini unutmayın.

Son olarak; idrar kaçırma, cinsel isteksizlik, vajinismus gibi şikayetleriniz varsa önce mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçmelisiniz. Tek başına kegel egzersizleri bu tür sorunlardan kurtulmanızı sağlamayabilir. Bu egzersizler daha çok şikayetleri önleyici ve koruyucu egzersizlerdir. Birçok faydası olsa da tek başına tedavi edici özelliği yoktur.