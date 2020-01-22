Bu yöntem sayesinde bebeğinizi uyutmak artık çok kolay!

Bebek uyutma yöntemleri nelerdir?

Bebek uyutma ile ilgili eskilerden bu yana kullanılan pek çok yöntem vardır. Bebeğini uyutmaya çalışırken kendisi uyuyakalan anne ve babalar olabiliyorken, bir dolu mücadele ile bebeğini başarıyla uyutabilen kahraman aile bireyleri de vardır. İşte burada devreye uyutma teknikleri girer. Peki en etkili bebek uyutma yöntemleri nelerdir?

Bebeklerin uykusu geldiğinde genellikle huzursuz davranışları ve ağlama sesleri daha çok yükselmeye başlar. Her bebeğin uyku düzeni mutlaka oluşturulmalı ve uyku saati geldiğinde bebek mutlaka uyutulmalıdır. Yeni doğan bebeklerin uyku düzeni biraz daha dağınık olabilir. Yeni doğan bir bebek beslenir, gaz çıkarır ve uyur. Bebek 6. ayından sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uyumaya başlar. Bebek biraz daha büyüdüğünde günde bir kere uyumaya başlar. Öğlen uykusunu alan çocuk gün içerisinde enerjisini boşaltırsa gece uykusu daha verimli olabilir. Bebeğin uyuması bebeğin gelişimi açısından son derece faydalıdır. Yaşı ilerleyen çocuklar uykuya karşı zamanla daha dirençli olacaklardır. İşte etkili bebek uyutma yöntemleri…

BEBEK UYUTMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bebeğinizi uyuturken bazı yöntemlerden yararlanmak bebeğinizin daha düzenli uyumasına ve ihtiyacı olan uykuyu alarak büyüyüp gelişmesini sağlayacaktır işte o yöntemler…

1.Öncelikle bebeğinizin yatağı çok önemlidir. Bebeğinizin rahat hareket edebileceği boyutta ve korumalı bir yatak tercihiniz olmalı. Bebeğiniz için seçeceğiniz çarşaf takımlarının pamuk kumaşlardan olması gerekir. Kullandığınız deterjanların bebeğinize uygun temizleyiciler olması ve buna bağlı olarak bebeğinizin alerjik bir durum yaşamaması sağlanmalıdır. Böyle durumlarda bebek rahatsızlık hissi yaşarken uyku problemleri yaşamasına neden olabilir.

2.Bebeğinize uyku eğitimi vermek onun uykuya geçişini kolaylaştırır. Bebeğiniz her ağladığında telaşla odasına gidip bebeğin ilgisini dağıtmak uyumasını zorlaştırarak bunu alışkanlık haline getirmesine ayrıca bebeğin kendi kendine uyumasını zorlaştırmasına neden olur.

3.Bebeğinizin uykuya geçişini kolaylaştırmak için rahatlatıcı kokulardan faydalanabilirsiniz. Bir peçeteye bir iki damla lavanta yağı damlatıp odasının bir köşesine koyabilirsiniz.

4.Bebeğiniz eğer aşırı gazlı ise bebeğinizi ılık bir duş aldırıp karnına zeytinyağı ile masaj yaparak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bebeğinizi yüzüstü yatırmak karnına baskı yaparak gaz çıkarmasına yardımcı olabilir.

5.Beyaz gürültü kayıtları kullanmak yeni doğan bebeklerin uykuya dalmasını sağlayabilir. Henüz yeni doğan bebekler saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi sesi ve vantilatör sesleri ile rahatlama yaşarlar. Bu rahatlamanın sebebi anne karnındaki seslere yakın olmasıdır. Bebekler sessiz uyutma ortamlarına alıştırılmamalı evdeki seslerle uyuması sağlanmalıdır.