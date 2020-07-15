"Bu Yüze Göze Bulaştırmaktan Başka Birşey Değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman'dan hükümete ağır eleştiri. Hükümeti İmar planını yüzüne gözüne bulaştırmakla suçlayan Erhürman'ın açıklamaları şu şekilde;

Bir buçuk yılı aşkın bir çalışma süresi ve sonuç: Hükumetteki ortaklar arasındaki anlaşmazlıktan dolayı imar planı rafa kalktı. Üstelik Resmi Gazete'de yayımlanan metne göre bir ay uzatma falan yok. Emirname süresiz olarak devrede.

Yaratılan belirsizliğin, öngörülemezliğin verdiği zararın haddi hesabı yok. Buna yönetmek denmez. Bu sözcükleri kullanmak istemezdim ama bunun adı yüze göze bulaştırmaktan başka bir şey değil!