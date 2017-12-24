Büfe fareleri kodeste

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Yıldız Büfe” isimli işyerinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çalındı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişiyi gözaltına aldı

Duygu ALAN

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Yıldız Büfe” isimli işyerini açan ve büfe içerisinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çalan Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcı, dün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındı.

Zanlılar, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Suçlarını kabul ettiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Cennet Okur, mahkemedeki ifadesinde, zanlıların 22 Aralık 2017 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Yıldız Büfe” isimli iş yerinin kapısı üzerinde bulunan asma kilidi kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye girdiğini söyledi.

Okur, zanlıların büfe içerisinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigarayı çaldıklarını kaydetti.

Cennet Okur, zanlıların dün sabah tespit edilerek gözaltına alındığını ve polise gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Okur, büfeden çalınanların bir kısmının da emare olarak alındığını söyledi.

Cennet Okur, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtti ve zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme her üç zanlının da soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Havadis