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Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi

Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi

Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi

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Girne’de bazı bölgelerde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Girne bölgesinde yüksek ve orta gerilimde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak

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