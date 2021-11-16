Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi
Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi
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Girne’de bazı bölgelerde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Girne bölgesinde yüksek ve orta gerilimde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak
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