BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde ise bazı sokaklara bugün 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.
Etiketler : Güzelyurt, Kalkanlı bölgesi, elektrik kesintisi
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