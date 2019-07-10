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  3. BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Girne-Boğaz bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Pınarbaşı, Kömürcü, Hediyem Su ve Emaş Market civarının elektrik enerjisi, 3 saat kesik olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında yapılacak.

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