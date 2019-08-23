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  3. BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinden elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.

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