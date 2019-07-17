BUGÜN 4 BUÇUK SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nde 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti sabah 08:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.