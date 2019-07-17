BUGÜN 4 BUÇUK SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nde 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kesinti sabah 08:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Beylerbeyi, çevresi, elektrik kesintisi
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