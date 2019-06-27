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  3. BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Arapköy’de ve bölgesinde, bugün elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Arapköy köy içi, Acapulco Hotel lojmanları, Arapköy su pompası ve Chelsey Village Bölgesi’nin  elektrik enerjisi 09:00 ile 14:00 saatleri arasında kesik olacak.

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