BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Kıb-Tek, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması dolayısıyla Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle, Esentepe ve Bahçeli köylerinde de bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.