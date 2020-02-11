BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislerde elektrik kesintisine gidilecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : elektrik kesintisi, Türkeli kavşağı, Alayköy Sanayi Bölgesi
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