BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
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Bugün Lapta ve Aytoro bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Lapta oteller bölgesi ile Aytoro bölgesinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Lapta, Aytoro bölgesi, 10 Haziran, elektrik kesintisi
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