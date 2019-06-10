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  3. BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

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Bugün Lapta ve Aytoro bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Lapta oteller bölgesi ile Aytoro bölgesinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.

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