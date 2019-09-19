BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Aydınköy’de bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemiyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Aydınköy Kemal İmam Sokak, Çanakkale Sokak, Trenyolu Sokak ve Ara Sokağa 6 saat süreyle elektrk enerjisi verilemeyeceği kaydedildi.
Etiketler : Aydınköy, elektrik kesintisi
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