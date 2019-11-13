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  3. BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Mağusa 2 Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da birçok bölgede 09.00-15.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle ise bugün ayrıca Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’de bazı bölgelerde 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kesinti 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektrik kesintisinden “Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Mümtaz Rest. Gaziveren Tepe Mah. Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest. Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları” etkilenecek.

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