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  3. Bugün 6325 test yapıldı, 74 pozitif vaka tespit edildi!
Bugün 6325 test yapıldı, 74 pozitif vaka tespit edildi!

Bugün 6325 test yapıldı, 74 pozitif vaka tespit edildi!

Vakaların 54'ü yerel vaka...

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6325  olduğunu, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını , 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 54  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6325  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 429.347 

Toplam Vaka Sayısı: 2658 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1971 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 673 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 486 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

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