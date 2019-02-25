BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Güzelyurt Kalkanlı bölgesinde bugün 4 sokağın elektriği 7 saat kesik olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile yaklaşık öğleden sonra 16.00 saatleri arasında; Kalkanlı bölgesinde Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak ve Çiğdem Sokak’larının elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istenen açıklamada, bölge halkından verilen rahatsızlık için özür dilendi.