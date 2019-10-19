BUGÜN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Lefkoşa’da bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi 8 saat kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında; Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Lefkoşa, elektrik kesintisi, 19 Ekim
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