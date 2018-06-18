Bugün aşk doğdu
Bugün aşk doğdu
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Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, kural bozdu.
Sinem Kobal, 44 yaşına basan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Oyuncu, paylaşımının altına “Bugün aşk doğdu” notunu düştü. Çiftin romantik karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı. İkili, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.
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