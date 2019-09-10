BUGÜN BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 09.00- 13.00 saatleri arasında olacak kesintiden Çatalköy futbol sahası ve Tempo Market bölgesi etkilenecek.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

Aydınköy’de Hacılar Sokak’da da elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışmalarından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00 -11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.