BUGÜN BAZI YOLLAR KAPILI OLACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi, hafta sonu yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle bugün saat 9.00’dan itibaren, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Yenişehir Işıkları’nın bulunduğu kavşağın kısmen, Yenişehir Işıkları ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı arasında kalan kısmın ise tamamen, trafiğe kapatıldı.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın gün bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.