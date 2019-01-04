BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Dikkat!
A+A-
Girne’de bugün, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle öğlen 12:00 ile yaklaşık öğleden sonra 15:00 saatleri arasında, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Girne, 20 Temmuz Stadyumu bölgesi, elektrik kesintisi, 4 Ocak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.