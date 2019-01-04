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BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Girne’de bugün, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle öğlen 12:00 ile yaklaşık öğleden sonra 15:00 saatleri arasında, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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