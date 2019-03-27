BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Güzelyurt’un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Güzelyurt festival alanı ve civarı, Alpay Volkan Sokak, İzzet Uçaner Sokak ve Ahmet Altınkaya Sokak’ta bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 12:00 saatleri arasında yapılacak.

Öte yandan Girne’de, 1. Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün çeşitli bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında yaklaşık 30 dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere Girne’nin doğusunda Karakum ile Doğanköy, batısında Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ile güneyinde Boğaz Piknik Alanı arasındaki bölgede dönüşümlü olarak elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.