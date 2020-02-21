Girne ve Gaziköy’de bugün elektrik kesintleri var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün n 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Girne Barış Parkı civarına, Mete Adanır ile Salih Miroğlu caddelerinin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Gaziköy’e de bugün elektrik verilemeyecek…Kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.