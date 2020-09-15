Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bugün eletkrik kesintisi olacak
Bugün eletkrik kesintisi olacak

Bugün eletkrik kesintisi olacak

Bugün eletkrik kesintisi olacak

A+A-

Düzova ve Malatya köyünde bugün eletkrik kesintisi olacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle   bugün Malatya köyünde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya  göre kesinti, 09.00 – 13.30 saatleri arasında uygulanacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün Düzova Ağıllar, Cihangir Ağıllar ve civarına 5 saat  elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında olacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.