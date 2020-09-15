Düzova ve Malatya köyünde bugün eletkrik kesintisi olacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Malatya köyünde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 – 13.30 saatleri arasında uygulanacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle bugün Düzova Ağıllar, Cihangir Ağıllar ve civarına 5 saat elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında olacak.