BUGÜN EYLEM VAR!
”Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok
“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” grubunun ikinci eylemi bugün Dereboyu Ciroen lşıklarında yapılacak
Grubun kurucusu Fikri Marasali kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ile ikinci eylemin 27 Ocak pazartesi günü saat 18.30’da yapılacağını duyurdu.
Fikri Marasali’nin açıklaması şöyle:
Büyük bir istek ve başkaldırışla 40.000 kişiye erişen sizin sayfanız…
#Yolyoksaseyrüseferdeyok
Eyleminin işe yaraması,bu ülkede umudun ve gelecekle ilgil
Hayallerin devam etmesi için mazaret,bahane aramadan üye olduğunuz bu sayfaya bu eyleme sahip çıkma zamanıdır
YER: Dereboyu Ciroen lşıkları
TARİH:27 Ocak Pazaresi
SAAT:18.30
Bize katılın…
Katılın ki bu halka reva görülen tüm olumsuzluklara,yok sayılmaya,Cehenneme dönüştürülmeye çalışılan #CENNETKIBRISINA Sahip Çıkabilesin
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