Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Tarabya’daki Kıyı Balık’ta bir araya geldi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile daha önce İngiltere’de tanıştıklarını söyleyen Hülya Avşar, “Ben zaten Zehra, Londra’da okurken tanışıyordum. Hepsi çok tatlı çocuklar, oh tadını çıkarsınlar, gezsinler tozsunlar” dedi.

Ünlü sanatçı, “Hülya Avşar’a damat olacak, nasıl buldunuz” sorusuna, “Her şey kısmet. Bugün flört olur, yarın eş olur, olmaz ayrılır. Başka bir erkek arkadaş olur, hayat bu” yanıtını verdi.

Avşar kızı, “Evlenmeyi yeniden düşünür müsünüz” sorusunu, “Niye evleneyim ki, evlenmişim çocuğum da olmuş. Maddi olarak da kimseye bağlı olmadığım için niye evleneyim ki?” şeklinde yanıtladı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu mekandan tek başına çıktı.