BUGÜN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK!
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Mereoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Mereoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 25 Ekim 2019, yağmur
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