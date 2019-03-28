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BUGÜN SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

BUGÜN SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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