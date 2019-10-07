BUGÜN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYORLAR...

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Amasyalı çifti bugün defnediliyor
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Dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybeden Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedilecek
Kaza sonucu yaralanan Amasyalı çiftinin çocukları 18 yaşındaki İlayda ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı'nın ise tedavileri sürüyor.
Etiketler : Yahya Amasyalı, Aysın Amasyalı, kaza, Dörtyol mezarlığı
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