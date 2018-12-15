BUGÜN YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında sevretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.