BUGÜN YENİDEN MAHKEMEDE

Yusuf Koşar’a 2 gram Kokain satmakla suçlanan Devrim Gezmişel ile Murat Tabakoğlu bir gün daha tutuklu

Teoman TURAN

Girne’de 9 Ağustos tarihinde 2 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Yusuf Koşar’a uyuşturucu sattıkları öne sürülen Devrim Gezmişel ile Murat Tabakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Polis gözetiminde tutulan zanlılar dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkında aktarılan iddialara göre, Girne-Zeytinlik bölgesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada cebinde 2 gram kokain bulunan Yusuf Koşar’a iki zanlının uyuşturucu verdiği belirtildi. Zanlıların 2 gram uyuşturucu madde kokaini 350 TL karşılığında sattıkları kaydedildi. Polis tarafından aranan şahıs ilan edilen iki zanlının önceki gün teslim olduğu belirtildi.

Zanlıları tutuklama talebi ile duruşmaya çıkaran polis, soruşturma başlatıldığını ifade ederek zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul ederken zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

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