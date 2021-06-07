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  3. Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak
Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak

Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak

Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak

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Sokağa çıkma yasağı saatlerinde düzenlemeye bugün başlıyor. Sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren ise haftanın tüm günleri için 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak

Yeni uygulamaya göre, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30- 20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecek.

Marketler ise 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.Öte yandan Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir yılı aşkın süredir kapalı olan sınır kapıları 4 Haziran Cuma günü itibarıyla yeniden açıldı.

Karşılıklı geçişlerde adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumlardan 7 günlük negatif antijen veya PCR testi zorunluluğu aranıyor. 

BRTK

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