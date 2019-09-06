BUGÜNDEN İTİBAREN SÜRESİZ GREVE GİDİYORLAR!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, bugünden itibaren süresiz greve gidiyor…

Sendika üyeleri dün tam gün grev yaptı, ayrıca Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi…..

Eylemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na sahip çıkılması ve gerekli yatırımların yapılması talep edildi.

Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç, enerjide yatırıma ihtiyaç olduğunu, geçmiş hükümet döneminde alınan yatırım kararının hayat bulmasını ısrarla beklediklerini söyledi.

Tek amaçlarının ülkeye bu yatırımların yapılması olduğunu ifade eden Özkıraç, “Devletin ve ayrıcalıklı yerlerin kuruma olan borçları ödenmeli” dedi…

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da hiç kimsenin toplumun malını satamayacağını söyledi; mali protokolü utanç belgesi olarak niteledi.

Bıçaklı, “Kuruma yatırım yapılsın, ucuz ve çevreye daha duyarlı temiz enerji hizmeti verilsin. 4 jeneratör alınmalı; ihale tamamlanmalı” diye konuşarak, Maliye Bakanlığı’nın, kuruma olan 109 milyon TL borcunu ödemesini istedi.

Sendikal Platform adına konuşan Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de ekonomik paketlerin Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kurumlarını yok etmeye yönelik girişimler olduğunu savundu; bunu reddettiklerini söyledi.

Kıb-Tek’i tüm halkın savunması gerektiğini çünkü kurumun elde kalan en son kalelerden biri olduğunu belirten Felek, kurumda kapasite artırımına gidilerek temiz ucuz elektrik sağlanması gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından EL-SEN Başbakanlık önündeki eylemi tamamladı.

Sendika, Kıb-Tek önünde uyarı grevi de yaptı. Sendika bugünden itibaren süresiz greve gidecek.