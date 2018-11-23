BUGÜNKÜ GÜNDEM TURİZM VE TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi bugün 124 milyon 386 bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı ile 299 milyon 764 bin 900 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerini görüşüyor.

CTP milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.20’de toplanan komite, ilk önce Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bütçesi görüşecek. Görüşmede Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bakanlık bürokratları hazır bulunuyor.