Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplandı!
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu akşam saat 21.30’da acil olarak topladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı , KKTC'de ve Güney Kıbrıs’ta artış gösteren vakalar nedeniyle komitenin acil toplanma kararı aldığını açıkladı.Şu anda toplantıda olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin sert kararlar alması bekleniyor.
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