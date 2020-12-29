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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplandı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplandı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplandı!

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu akşam saat 21.30’da acil olarak topladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı , KKTC'de ve Güney Kıbrıs’ta artış gösteren vakalar nedeniyle komitenin acil toplanma kararı aldığını açıkladı.Şu anda toplantıda olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin sert kararlar alması bekleniyor.


 

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