Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çalışmalarını sürdürüyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çalışmalarını sürdürüyor
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Ülkemizde ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan vaka artışın ardından dün akşam toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin resmi kararları gibi bazı haber sitelerinde yayınlanan haberlerin doğruluğu yoktur.
Resmi açıklama gün içerisinde yapılacaktır. Görüşmeler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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