Ülkemizde ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan vaka artışın ardından dün akşam toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin resmi kararları gibi bazı haber sitelerinde yayınlanan haberlerin doğruluğu yoktur.

Resmi açıklama gün içerisinde yapılacaktır. Görüşmeler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.