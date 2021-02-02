Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 salgınında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere toplandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 salgınında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere toplandı
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 salgınında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere toplandı. Komite, 28 Ocak’taki son toplantısında, ek tedbirler önermiş ve Bakanlar Kurulu da Girne ve Lefkoşa’nın ardından diğer ilçeleri de kapatma kararı almıştı.
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