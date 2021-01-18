Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının uygulanması halk sağlığı için gerekli

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün aşı ve Covid 19 tedbirleri konuşuldu

Özyiğit, “Kimler nasıl aşılanacak belli değil”

“Üst Komitenin sokağa çıkma kararı, kapatma kararı üretemeyeceği biliniyorsa komite nasıl böyle bir karar alabiliyor?”