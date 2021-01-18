Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının uygulanması halk sağlığı için gerekli
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının uygulanması halk sağlığı için gerekli

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının uygulanması halk sağlığı için gerekli

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının uygulanması halk sağlığı için gerekli

A+A-

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Hükümetin ,Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulamasının halk sağlığı için gerekli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulaması halk sağlığı için gereklidir.

Pandemi ile mücadele bilimsel kararlar doğrultusunda yapılmalıdır. Önce Sağlık…” ifadelerine yer verdi. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.