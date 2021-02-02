Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantı yaptı. Başbakan Saner, bakanlarla toplantı yapıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak, tedbirleri görüştü. Komite toplantısının ardından Bakanlar Kurulu toplandı.

Başbakan Ersan Saner başkanlığı toplanan Bakanlar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerini görüşüyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 28 Ocak’taki son toplantısında, Covid 19 vakalarındaki artışa bağlı olarak birtakım ek tedbirler önermişti.

Bakanlar Kurulu bu öneriler çerçevesinde, Girne ve Lefkoşa’nın ardından diğer ilçeleri de kapatma kararı almıştı. Bu kararla ülke genelinde elzem hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durdurularak işyerleri de kapatıldı.